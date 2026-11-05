Afyonkarahisar\'da otomobilde hareketsiz bulunan kadının silahla vurulduğu belirlendi

Afyonkarahisar'da otomobilde hareketsiz bulunan kadının silahla vurulduğu belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'ndeki bir otomobilde hareketsiz durumda bulunan kadının silahla yaralandığı tespit edildi. Kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobil içerisinde bir kadın silahla vurulmuş bulundu.
Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kadının silahla yaralandığını tespit etti.
Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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