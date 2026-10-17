Afyonkarahisar\'da pazardaki silahlı kavgada vurulan esnaf Karabüber hastanede öldü

AFYONKARAHİSAR'da pazar yerinde çıkan silahlı kavgada vurulan esnaf Sercan Karabüber (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada pazar esnafı Sercan Karabüber, vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Karabüber, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sercan Karabüber, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.