Afyonkarahisar'da Salça Bidonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Salça Bidonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar\'da Salça Bidonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, aracındaki salça bidonunda uyuşturucu bulunan bir sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, salça bulunan bidonda uyuşturucu ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Zanlı, cumhuriyet savcılığına çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

05.06.2024 13:59
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Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada dedektör köpeğinin tepki verdiği içinde salça bulunan bidonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.

Polislerce cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Salça Bidonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Salça Bidonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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