Afyonkarahisar'da sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, bir araçta 14 sentetik hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

20.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde araçlarında sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında durdurduğu bir araçta 14 sentetik hap ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki A.K, İ.K. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sentetik hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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