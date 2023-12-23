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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
23.12.2023 - 14:49,
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.D, H.Y, H.K, O.İ. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 14 tabanca, 1578 tabanca fişeği, 8 av tüfeği, 21 şarjör, 3 tabanca kabzası, 5 tabanca üst kapak takımı, bir tabanca namlusu ve bir tabanca tamirinde kullanılan makine ele geçirildi.

Kaynak: AA
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