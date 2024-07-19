Afyonkarahisar'da Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 40 hafıza ve 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure, Cuma namazının ardından kentin farklı yerlerinde vatandaşlara dağıtıldı. Mevlevi Camisi'ndeki aşure dağıtımı, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Törende, tarihi bilgi verildikten sonra dua yapıldı. Vali Yiğitbaşı, aşurenin gelecek nesillere aktarılması gereken bir gelenek olduğunu vurgulayarak, emek verenlere teşekkür etti.

19.07.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure, Cuma namazının ardından Sultan Divani Türbesi'nin bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin farklı yerlerinde vatandaşlara dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'ndeki aşure dağıtımı Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Törende, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" hakkında tarihi bilgi verilmesinin ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise etkinlikte yaptığı konuşmada tarihsel olarak kentin Mevleviliğin ikinci merkezi olduğunu söyledi.

Aşurenin gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken bir gelenek olduğunu dile getiren Vali Yiğitbaşı, "Sultan Divani'yi anmayı ve bu geleneği çok kıymetli buluyoruz. Aşurenin hazırlanmasında emek verenlere ve katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Afyonkarahisar Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement