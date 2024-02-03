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Afyonkarahisar'da 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'nün elinde bulunan tarihi eserler hakkında bilgi aldıktan sonra operasyon düzenledi. H.Ö'nün aracında yapılan aramada, 175 sikke ve 6 obje bulundu. Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

03.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:04
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Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ile 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö'nün elinde bazı tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durdurduğu H.Ö'nün aracında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ve 6 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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