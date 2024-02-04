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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar\'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren M.A.K, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın ardından kaçan M.A.K, jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

04.02.2024 15:43
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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde tartıştığı E.C'yi bıçaklayarak öldüren M.A.K'nın İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Çıkrık beldesinde M.A.K, dün, umumi tuvalette tartıştığı E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Yaralı E.C, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.A.K'yi beldeye 2 kilometre uzaklıktaki tarlada yakalamıştı.

Kaynak: AA

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