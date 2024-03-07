Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı.
A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser B.Ç'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Tır ile Cip Çarpıştı: 2 Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika
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