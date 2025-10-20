Afyonkarahisar'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İ.C. (44) idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan M.S. (35) olay yerinde hayatını kaybederken Sivas'ın Suşehri ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mert A. (23) ağır yaralandı.
Mert A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
