Afyonkarahisar'da Tır, Tur Otobüsüne Çarptı: 5 Yaralı

Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın tur otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.Y. idaresindeki 42 JH 915 plakalı tır, ilçenin Cami Kebir Mahallesi Denizli Caddesi Opet Kavşağı'nda, M.Ö. yönetimindeki 34 CFN 660 plakalı tur otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Xıe TAO, Lıo Hong, Lıu Wendong ve Jıang Yıwen, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.