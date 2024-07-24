Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

24.07.2024 11:14
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

A.K.E. (26) idaresindeki 19 LL 686 plakalı tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında, E.T'nin (40) kullandığı 33 ET 711 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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