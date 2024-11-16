Afyonkarahisar'da Trafik Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Denetimleri Sıklaştı

Afyonkarahisar\'da Trafik Denetimleri Sıklaştı

Afyonkarahisar'da, 6 bin 172 minibüs sürücüsünden 1914'üne ceza kesildi. Denetimler devam ediyor.

16.11.2024 11:47
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Afyonkarahisar'da trafikte yıl başından bu yana denetlenen 6 bin 172 minibüs sürücüsünden 1914'üne ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, KGYS kameraları ile toplu taşımacılık yapan şehir içi minibüslerine yönelik yapılan bugüne kadarki denetimlerde 6 bin 172 minibüsün 1914 sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Sinanpaşa'da sahte zeytinyağı ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 310 litre sahte zeytin yağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akören beldesinde sahte zeytinyağı satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli F.C.Ç'nin aracında yaptığı aramada, 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Şüpheliye adli işlem uygulandı.

Bolvadin'de bir tırın 20 ton mandalina yola saçıldı

H.K, idaresindeki 01 P 0935 plakalı mandalina yüklü tır, Bolvadin - Emirdağ kara yolunda seyir halindeyken yola inip çıktı.

Bir kısmı hasar gören dorsesindeki 10 ton mandalina yola saçıldı.

Kara yolundaki mandalinalar, itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA

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