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Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalardan birinde çocuk yaralanırken diğer kazalarda ise otomobil sürücüleri ve araçtaki yolcular yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Bolvadin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Afyonkarahisar\'da Trafik Kazalarında 6 Kişi Yaralandı
20.01.2024 - 11:59,
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Ş.B'nin kullandığı 03 ABS 394 plakalı araç, Selçuklu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan L.Ö'ye (12) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.K. (23) idaresindeki 42 CLZ 21 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Nuribey beldesi yakınlarında A.Y. yönetimindeki 31 AEK 020 plakalı tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

A.K'nin (44) kullandığı 05 FM 964 plakalı otomobilin, Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu araçtaki S.K, (43) E.K. (13) ile Z.K. (10) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolvadin - Çay kara yolunda aracın refüje çarpması sonucu yaralanan sürücü E.D. (27), Çay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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