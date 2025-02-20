Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
F.Ö. (27) idaresindeki 42 ADN 499 plakalı otomobil, ilçe girişinde yol kenarında park halinde bulunan 42 ANU 739 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.Ö. ile aynı araçta bulunan O.K. (28) ve Y.K. (32) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Y.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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