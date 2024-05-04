Afyonkarahisar\'da tren kazası: Kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan yolcu treni, İstasyon Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte M.Ö'nün kullandığı 03 AFZ 244 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.Ö, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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