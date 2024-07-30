Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramada, uyuşturucu emdirilmiş 5 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki M.A, U.D. ve F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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