Afyonkarahisar'da uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar\'da uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki C.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaGüncelAfyonSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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