Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesinde Y.K'nin uyuşturucu satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, tabanca, cep telefonu ve 17 mermi ele geçirdi.

Y.K'ye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da 3 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi kent merkezinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi Sülümenli beldesinde ve 4 yıl 2 ay cezası bulunan R.Ç'yi Şuhut ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Komşular arasında darp

Sultandağı ilçesinde "köpek besleme" meselesinden çıkan kavgada, iki komşu birbirini darbetti.

İddiaya göre, Fatih Sokak'ta dün, komşu olan S.I. (62) ile G.K, (76) arasında sahipsiz köpeği besleme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, birbirini darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan G.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

S.I. ile G.K'nin yaşanan kavgadan sonra birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi.