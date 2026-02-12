Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, baskın düzenledikleri bir adreste yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda M.A. ile H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden M.A. serbest bırakıldı, H.Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.