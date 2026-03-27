Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu iki otomobilde uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheliye adli işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
