Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sinanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya ve İzmir'den uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşarak operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda iki ayrı tesiste yapılan aramalarda A.H.S. ve B.A. üzerinde 280 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. B.D. ise çantasında uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

01.05.2024 10:31
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sinanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente Konya ile İzmir'den uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen iki tesiste yaptığı çalışmalarda A.H.S. ile B.A'nın üzerinde B.D'nin ise çantasında 280 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Konya, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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