 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı. Öte yandan, Dinar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
20.01.2024 - 09:37,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı.

Öte yandan, Dinar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:22:29. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement