Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı.
Öte yandan, Dinar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
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