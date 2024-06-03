Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

03.06.2024 15:43
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erenler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Narkotik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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