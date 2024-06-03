Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erenler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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