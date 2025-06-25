Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Afyonkarahisar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adresler ve bir araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete, 11 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 82 mermi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'ine adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.