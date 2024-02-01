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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 185 lira ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.K. ve E.K. isimli 2 zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

01.02.2024 13:12
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 185 lira ele geçirdi.

Operasyonda, A.K. ile E.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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