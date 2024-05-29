Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlıdan 1\'i Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda, bir zanlı üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalandı. Ayrıca, Konya'dan Afyonkarahisar'a kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmada da bir şüpheli yakalandı ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Her iki olayda da zanlılara adli işlem uygulandı.

29.05.2024 13:34
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yarenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan İ.B. ile A.A'nın üst aramasında 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile bir sentetik hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı, İ.B'ye adli işlem uyguladı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kargo'yla gönderilen uyuşturucuyu alan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan Afyonkarahisar'a kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde takip sonucu kargo poşetini alan ve araçla kaçmaya çalışan H.Ç'yi yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, H.Ç'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Narkotik, Konya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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