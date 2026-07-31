Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Tutuklaması
Uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Araçtaki K.T, Ö.B. ile M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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