Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Yakalandı

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AFYONKARAHİSAR'da polis tarafından kent girişinde durdurulan otomobilde 4 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde yaptıkları uygulama esnasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj kısmından çamurluk tarafına gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.Ö., Y.İ. ve M.B. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Y.İ. ve M.B. tutuklandı.