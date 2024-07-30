Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ikametlerinde ve arazilerinde yasa dışı kenevir eken 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar ve 128 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

30.07.2024 14:41
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ikametlerinde ve arazilerinde yasa dışı kenevir eken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ilçe merkezinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada H.T. ile C.T'nin adresleri ve arazilerine yaptığı operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar ve 128 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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