Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinde Kaza: Elçin Aksu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinde Kaza: Elçin Aksu Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Yaya Geçidinde Kaza: Elçin Aksu Hayatını Kaybetti
13.03.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elçin Aksu, halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aile adalet bekliyor.

Afyonkarahisar'da yaya geçidinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Elçin Aksu'nun eşi ve oğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden Elçin Aksu'nun eşi Serdar Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Elçin Aksu'nun 1 Aralık 2025'te Jandarma Kavşağı yakınlarında yaya geçidinde E.Y'nin kullandığı 03 AAL 127 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu kafasını bordür taşına vurduğunu söyledi.

Eşinin kafa travması sonucu kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde iki gün sonra vefat ettiğini dile getiren Aksu, "Eşimin ölümünün ardından ailemle büyük acı yaşadık ve halen daha yaşıyoruz. Sürücü E.Y. hakkında en ağır cezayı alması için şikayetçi olduk. Sanık 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. davada iki celse görüldü." dedi.

Annesini kaybeden Kerem Aksu da acılarının büyük olduğunu belirtti.

Otobüs sürücüsünün dikkatsiz araç kullandığını savunan Aksu, "Adalete güveniyoruz. Bu sürücünün en üst dereceden cezalandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinde Kaza: Elçin Aksu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:12:23. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinde Kaza: Elçin Aksu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.