Afyonkarahisar\'da Yeni Sosyal Projeler Tanıtıldı

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Afyonkarahisar'da "Zafer Kart Projesi" tanıtıldı.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclis toplantı salonunda projeyle ilgili düzenlediği toplantıda, "Proje, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir yansımasıdır. Bu kart, ihtiyaç sahibi her bir hemşerimizin yanında olmamızı sağlayacak, onların yükünü hafifletecek ve hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak bir araçtır."ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim Eko-Koop" projesi tanıtıldı

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim Eko-Koop" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Samiye Hancıoğlu, M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında proje hakkında açıklamada bulundu.

Konuşmaların ardından projenin sunumu yapıldı.