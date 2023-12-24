Afyonkarahisar\'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişiye Otomobil Çarptı

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Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
H.Ö.S idaresindeki 03 AS 070 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya E.A'ya (54) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.A Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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