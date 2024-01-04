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Afyonkarahisar'da Yurtlarda Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yurtlarda Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, her ayın 3'ünde kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilere Afyon sucuğu ikram edecek. Bu uygulama ile 18 yurtta kalan 14 bin öğrenci, Afyonkarahisar'ın meşhur lezzetini tatma fırsatı bulacak. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu etkinliğin geleneksel hale getirilerek diğer illere de örnek olmasını umduklarını belirtti.

Afyonkarahisar\'da Yurtlarda Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı
04.01.2024 - 14:12,
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Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilere her ayın 3'ünde "Afyon sucuğu" ikram edilecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, yurtlarda yeni bir uygulamaya geçtiklerini söyledi.

Her ayın 3'ünde kentin meşhur lezzetlerinden olan Afyon sucuğunu ikram etmek istediklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ayın 3'ü itibariyle 18 yurtta tüm öğrencilere ikramda bulunacağız. Bu etkinlik geleneksel olarak devam edecek. Yurtlarda 14 bin öğrenci var. Bu lezzeti öğrencilerin tamamının tatmasını istiyoruz. Umarım diğer illere de örnek olur. Mesela hangi ilin neyi meşhursa plakasına göre o tarihte ikramda bulunsunlar."

Kaynak: AA
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