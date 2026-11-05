Afyonkarahisar Dinar'da 4,1 büyüklüğündeki deprem 7,02 kilometre derinlikte oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.