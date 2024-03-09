Afyonkarahisar Dinar\'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.A, (58) idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil, Kızıllı köyü yakınlarında M.T.Ç'nin (22) kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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