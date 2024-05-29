Afyonkarahisar Emirdağ'da Tır ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da Tır ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar Emirdağ\'da Tır ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişi Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Tır şoförü ise ifadesinin ardından gözaltına alındı.

29.05.2024 21:29
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Emirdağ'da Tır ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da Tır ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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