Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktı

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırganın kimliği Arif Sefa Özdemir (30) olarak belirlendi. Eskişehir'de gasp ettiği aracı bırakıp yaya kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, Arif Sefa Özdemir (30) olduğu belirlendi. Eskişehir'de gasp ettiği aracı terk edip yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Sefa ÖzdemirEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktı - Son Dakika
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