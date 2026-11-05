Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktı

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, Arif Sefa Özdemir (30) olduğu belirlendi. Eskişehir'de gasp ettiği aracı terk edip yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.