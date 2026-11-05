Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktı

Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırganın kimliği Arif Sefa Özdemir (30) olarak belirlendi. Eskişehir'de gasp ettiği aracı bırakıp yaya kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, Arif Sefa Özdemir (30) olduğu belirlendi. Eskişehir'de gasp ettiği aracı terk edip yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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