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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Anadolu Ajansının Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Ay, 2023 yılında Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan fotoğrafları inceledi ve 5 kategoride oylama yaptı. Ay, fotoğrafların anlamlı ve güzel olduğunu belirterek muhabirlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
30.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:56
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ay, 2023 yılında Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

İl Emniyet Müdürü Ay, " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", Gazze-Kanıt"ta ise, Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" isimli eserlerini oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliğinde" fotoğrafını seçen Ay, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" ile "Spor"da Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini tercih etti.

Ay, fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu belirterek seçerken zorlandığı eserleri üreten muhabirlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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