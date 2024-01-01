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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yılbaşı uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yılbaşı uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla trafik tescil ve denetleme ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Kimlik kontrolü, araç tescil belge kontrolü ve alkol testi gibi tedbirlerin yanı sıra polisler, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için sabahın ilk ışıklarına kadar asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde yılbaşı uygulaması yapıldı
01.01.2024 - 15:01,
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Meydanı, Çağlayan Park Önü ve ilçe giriş çıkış noktalarında uygulama yaptı.

Yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, kimlik kontrolü, araç tescil belge kontrolü ve alkol testi yapılırken, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, sabahın ilk ışıklarına kadar asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yılbaşı uygulaması yapıldı - Son Dakika
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