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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Taş Cami restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Taş Cami restorasyonu tamamlandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan tarihi Taş Cami, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ibadete açıldı. 750 yıllık cami, Selçuklu dönemine ait olup, tarihi değerlerin korunması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, tarihi eserlere sahip çıkmanın ve medeniyet mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaparak, restorasyon çalışmalarının büyük bir çaba ve gayretle gerçekleştirildiğini belirtti.

Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesindeki Taş Cami restorasyonu tamamlandı
16.01.2024 - 14:24,
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi "Taş Cami" ibadete açıldı.

Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, Selçuklu dönemine ait III. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yaptırılan 750 yıllık Taş Cami'de tarihi değerleri korumak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Caminin 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldığını aktaran Yeşilbaş,"Tarihi eserlere sahip çıkarak medeniyet mirasını kuşaktan kuşağa aktarılmasına büyük çaba ve gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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