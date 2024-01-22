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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi hamam müze haline getirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi hamam müze haline getirildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan tarihi hamam, restore edilerek müze haline dönüştürüldü. Müzede, eski hamam döneminden kalma eşyalar da sergileniyor. Açılışın ilerleyen günlerde yapılması planlanıyor.

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde tarihi hamam müze haline getirildi
22.01.2024 - 13:39,
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1950'li yıllarda kullanılan tarihi hamam restore edilerek müze haline getirildi.

Ece Mahallesi'ndeki tarihi hamam, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleriyle Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek müze haline dönüştürüldü.

Müzede, eski hamam döneminden kalma eşyalar da sergileniyor.

Vatandaşlarca gezilebilen müzenin ilerleyen günlerde açılışının yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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