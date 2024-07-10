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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

A.İ. yönetimindeki 32 AG 393 plakalı otomobil, Kusura köyü yakınlarında Y.Ü'nün kullandığı 03 LU 400 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görüp duran İ.T. idaresindeki 03 FE 055 plakalı tıra ise S.S. yönetimindeki 20 AJG 806 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler A.İ, Y.Ü, S.S. ve 20 AJG 806 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan K.T, B.T. ve S.T. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.