Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde coğrafi işaretli kiraz ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde coğrafi işaretli kiraz ihracatı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli kirazlar, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Kirazlar, özel olarak seçilip boyutlarına ayrıldıktan sonra üreticiden alınıp paketleniyor. Sultandağı kirazı, kalitesiyle Avrupa ülkelerinde de tanınırken, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden de talep görüyor. Yıllık 30 bin ton kiraz üretiminin 20 bin tonu ihraç ediliyor. Sultandağı ilçesinde kiraz ve vişne üretimi yoğun olduğu için 12 meyve alım dükkanı inşa edildi. Kiraz üreticileri, ihracatçılardan destek beklerken, Sultandağı kirazının dünyada bir numara olduğunu belirtiyorlar.

13.06.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli kiraz, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bahçelerde tarım işçileri tarafından özel olarak seçilen ve boyutlarına ayrılan kirazların irileri ve kaliteli olanları, üreticiden kilogramı 60 liradan alınıp paketleniyor.

İlçede "Napolyon" cinsi kiraza, 8 Ocak 2021'de coğrafi işaret belgesi alındı.

Kalitesi Avrupa ülkelerinde dahi bilinen Sultandağı kirazına, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Yıllık yaklaşık 30 bin ton kiraz üretiminin, 20 bin tonu ihraç ediliyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, Sultandağı ve Çay ilçelerinde kiraz ile vişnenin yoğun bir şekilde üretildiğini söyledi.

Vatandaşların talebi üzerine Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne 12 meyve alım dükkanını inşa ettiklerini belirten Yiğitbaşı, "Dükkanları valilik bütçesiyle yaptırdık. Burası kiraz ve vişnenin merkezi. Türkiye'de de öncü illerden biriyiz. Sultandağı kirazına yine talep yoğun. Özellikle 'Napolyon' kirazı hem yurt içi hem yurt dışına gönderilecek." dedi.

"Kirazımız gerçekten dünyada bir numara"

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da kirazın 55-60 lira arasında alındığını belirtti. Bu fiyatın zamanla artmasını beklediklerini dile getiren Aldırmaz, şöyle konuştu:

"Kirazımız gerçekten dünyada bir numara. Fiyat konusunda ihracatçılardan destek bekliyoruz. Bu yıl ihracat konusunda beklentimiz de iyi. Ciddi bir talep var. Uzak Doğu ülkeleri ve Avrupa'dan talep çok. İhracatçılar ihraç ettikleri ülkelerden bizim kirazımızla prestij kazanıyor." dedi.

Kiraz üreticisi Şerife Kaygısız da Sultandağı ve Çay ilçelerinde üretilen kirazların yurt dışında da yoğun talep gördüğünü anlattı.

Kaygısız, "Bahçelerimize çocuklara baktığımız gibi bakıyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bir ay bahçedeyiz. Yazın günümüz bahçelerde geçiyor. Kirazımız Akşehir ile Eber Gölleri ve dağların arasında olmasından dolayı aroması farklı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sultandağı, Uzak Doğu, İhracat, Kiraz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde coğrafi işaretli kiraz ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde coğrafi işaretli kiraz ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement