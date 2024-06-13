Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde coğrafi işaretli kiraz ihracatı

Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli kiraz, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bahçelerde tarım işçileri tarafından özel olarak seçilen ve boyutlarına ayrılan kirazların irileri ve kaliteli olanları, üreticiden kilogramı 60 liradan alınıp paketleniyor.

İlçede "Napolyon" cinsi kiraza, 8 Ocak 2021'de coğrafi işaret belgesi alındı.

Kalitesi Avrupa ülkelerinde dahi bilinen Sultandağı kirazına, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Yıllık yaklaşık 30 bin ton kiraz üretiminin, 20 bin tonu ihraç ediliyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, Sultandağı ve Çay ilçelerinde kiraz ile vişnenin yoğun bir şekilde üretildiğini söyledi.

Vatandaşların talebi üzerine Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne 12 meyve alım dükkanını inşa ettiklerini belirten Yiğitbaşı, "Dükkanları valilik bütçesiyle yaptırdık. Burası kiraz ve vişnenin merkezi. Türkiye'de de öncü illerden biriyiz. Sultandağı kirazına yine talep yoğun. Özellikle 'Napolyon' kirazı hem yurt içi hem yurt dışına gönderilecek." dedi.

"Kirazımız gerçekten dünyada bir numara"

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da kirazın 55-60 lira arasında alındığını belirtti. Bu fiyatın zamanla artmasını beklediklerini dile getiren Aldırmaz, şöyle konuştu:

"Kirazımız gerçekten dünyada bir numara. Fiyat konusunda ihracatçılardan destek bekliyoruz. Bu yıl ihracat konusunda beklentimiz de iyi. Ciddi bir talep var. Uzak Doğu ülkeleri ve Avrupa'dan talep çok. İhracatçılar ihraç ettikleri ülkelerden bizim kirazımızla prestij kazanıyor." dedi.

Kiraz üreticisi Şerife Kaygısız da Sultandağı ve Çay ilçelerinde üretilen kirazların yurt dışında da yoğun talep gördüğünü anlattı.

Kaygısız, "Bahçelerimize çocuklara baktığımız gibi bakıyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bir ay bahçedeyiz. Yazın günümüz bahçelerde geçiyor. Kirazımız Akşehir ile Eber Gölleri ve dağların arasında olmasından dolayı aroması farklı." ifadelerini kullandı.