Afyonkarahisar Sandıklı\'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar Sandıklı'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda refüje devrilen akaryakıt tankeri alev aldı, sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
A.T. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, ?Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Ballık Kavşağı'nda devrildi.
Kazada devrilen tanker alev aldı, sürücü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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