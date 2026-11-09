Afyonkarahisar Sinanpaşa'da otomobilin çarptığı 47 yaşındaki kişi hastanede öldü

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da otomobilin çarptığı 47 yaşındaki kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Sinanpaşa'da Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil, 47 yaşındaki kişiye çarptı. Yaralanan kişi kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Ö.D. idaresindeki 03 LH 841 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde D.D'ye (47) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan D.D. kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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