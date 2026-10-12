Afyonkarahisar Şuhut\'ta belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi, 28 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Şuhut'ta belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi, 28 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Şuhut Belediyesi işçilerini taşıyan midibüs Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 28 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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