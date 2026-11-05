Afyonkarahisar Sultandağı'nda bir kişiyi darp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar Sultandağı'nda bir kişiyi darp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde tarlada çalışan bir kişiyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunurken, olay yerinden kaçan zanlılar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Dereçine beldesindeki tarlada çalışan A.O.B, yanına gelen husumetlileri İ.Ö, Ö.K. ve G.S. tarafından darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.O.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan İ.Ö, Ö.K. ile G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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