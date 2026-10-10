Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı, Amasya Suluova\'da son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı, Amasya Suluova'da son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya Suluova'da toprağa verildi. Afyonkarahisar'dan getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu Saygılı köyüne götürülen Ayrancı, babaevinde helallik alınması sonrası köy mezarlığında defnedildi.
Afyonkarahisar'da vefat eden Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.
Afyonkarahisar'dan Suluova'ya getirilen Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Saygılı köyüne götürüldü.
Ayrancı'nın cenazesi, babaevinde helallik alınması sonrası öğle vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Ayrancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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