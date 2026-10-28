Afyonkarahisar Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin Türk milletinin esarete boyun eğmeyen karakterini ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla bizlere emanet edilmiş kutsal bir mirastır. Bugün bizlere düşen en önemli görev bu emanete sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi daima diri tutmak ve Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirerek gelecek nesillere teslim etmektir. Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı hedefiyle bilimden teknolojiye, sanayiden tarıma, eğitimden kültüre kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Cumhuriyeti daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."